Группа хакеров занимается продажей секретных документов НАТО в интернете с описание современного вооружения, сообщает «Би-би-си», передает «Газета.ru«.

По информации издания, документы содержат информацию о вооружении и маневрах стран-участниц альянса в Прибалтике. Хакерам удалось получить доступ к документам, связанным с крупным производителем оружия — компанией MBDA Missile Systems, чья штаб-квартира находится во Франции.

При этом в MBDA Missile Systems говорят, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска.

Сейчас специалисты НАТО прогнозируют масштабы утечки данных и ее последствия.