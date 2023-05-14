Хакерская группа под названием Anonymous Sudаn, которая называет себя исламистской и атакует шведские аэропорты, больницы и банки, на самом деле связана с Россией, пишет Bloomberg.

Сама группировка утверждает, что состоит из активистов из восточноафриканской страны, цель которых — преследовать «любого, кто выступает против ислама». По данным экспертов, более внимательное изучение записей Anonymous Sudan в социальных сетях показывает, что группа не является ни суданской, ни исламистской.

По словам эксперта по кибербезопасности Маттиаса Волена, Anonymous Sudаn демонстрирует признаки того, что является хорошо организованным подразделением россиян, обладающим тонким знанием шведской политики и социальных проблем. Они готовят атаки, направленные на усиление напряженности в отношениях с мусульманским меньшинством страны и оказание давления на Турцию, чтобы она твердо отвергла заявку Швеции на вступление в НАТО. (gazeta.ru)