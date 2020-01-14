Хафтара пригласили на берлинскую конференцию

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар получил приглашение принять участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, заявил РИА Новости источник в ЛНА.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие, сообщил кабмин ФРГ во вторник.