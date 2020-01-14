Хафтар не подписал соглашение о перемирии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа, заявил РИА Новости информированный ливийский источник.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.
Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством Сарраджа и Хафтаром.
До этого документ подписали сам Саррадж и глава Высшего госсовета Халед Мишри. В проекте соглашения говорится, что стороны конфликта договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.