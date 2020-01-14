Хафтар не подписал соглашение о перемирии

Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством Сарраджа и Хафтаром.

До этого документ подписали сам Саррадж и глава Высшего госсовета Халед Мишри. В проекте соглашения говорится, что стороны конфликта договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.