Хабиб возглавил сводный рейтинг бойцов UFC по версии Sherdog

Освещающий смешанные единоборства (MMA) популярный портал Sherdog опубликовал обновленный рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в независимости от весовой категории.

На первой строчке оказался действующий чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он обошел американского чемпиона тяжелого дивизиона Джона Джонса, который в тяжелом бою одержал раздельным решением судей победу над соотечественником Домиником Рейесом.

На третьей строчке остался Генри Сехудо, обладатель пояса в легчайшем весе. (gazeta.ru)

| 2020-02-11T15:41:26+00:00 11 февраля 2020, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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