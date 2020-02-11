Хабиб возглавил сводный рейтинг бойцов UFC по версии Sherdog

Освещающий смешанные единоборства (MMA) популярный портал Sherdog опубликовал обновленный рейтинг бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в независимости от весовой категории.

На первой строчке оказался действующий чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он обошел американского чемпиона тяжелого дивизиона Джона Джонса, который в тяжелом бою одержал раздельным решением судей победу над соотечественником Домиником Рейесом.

На третьей строчке остался Генри Сехудо, обладатель пояса в легчайшем весе. (gazeta.ru)