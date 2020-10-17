Гянджа: ранены 40 мирных жителей, погибли 10 гражданских лиц, включая 2 детей — ОБНОВЛЕНО

«Более 10 мирных жителей погибли, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются».

Об этом написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Необходимо положить конец политике государственного террора Армении, — отметил он.

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«В результате ракетных ударов Армении по Гяндже погибли 6 мирных жителей, еще 35 жителей получили ранения».

Об этом написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, среди погибших — 2 ребенка: «Аварийные работы продолжаются. Армянский террор и военные преступления продолжаются».