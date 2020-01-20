Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш проинформирует Совбез организации об итогах международной конференции по Ливии в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Мы ожидаем, что генсек проинформирует Совбез по запросу членов совета завтра или в среду. Вероятно, это будут закрытые консультации», — сказал Дюжаррик.

Переговоры по Ливии прошли с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. (РИА Новости)

| 2020-01-20T21:52:07+00:00 20 января 2020, 23:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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