Гуманитарный кризис в Идлибе обостряется

Сотни тысяч мирных жителей северо-запада Сирии находятся в бедственном положении, не имея достаточного количества продовольствия и теплого жилья: по словам ООН, это самый масштабный гуманитарный кризис в регионе с момента начала войны. Десятки импровизированных медпунктов и складов с гуманитарной помощью подверглись беспорядочным обстрелам со стороны сирийских и российских военных, отмечают представители ООН и независимые мониторинговые организации, сообщает Голос Америки.

Несмотря на призывы лидеров США и Турции к немедленному прекращению наступательной операции, Москва и Дамаск не проявляют никаких признаков готовности прекратить атаки на Идлиб – последний оплот повстанцев в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разговаривая по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, пригрозил прямым вмешательством турецких сил в случае, если операция не будет прекращена.

По словам Эрдогана, с которым в субботу побеседовал по телефону президент США Дональд Трамп, сирийские силы должны вернуться к демаркационным линиям, которые были согласованы Москвой и Анкарой в 2018 году. «В противном случае мы решим этот вопрос до конца февраля», – предостерег он. Однако сирийский президент Башар Асад в воскресенье заявил, что «сирийский народ решительно настроен освободить все сирийские территории» и обвинил «террористов» в Идлибе в использовании мирного населения в качестве «живых щитов».