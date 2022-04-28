Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков», «следить за языком». Губернатора поддержал и член Совета федерации, бывший глава региона Эдуард Россель.

На видео, опубликованном в соцсетях, губернатор заявил, что гордится Екатеринбургом и его «свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить» жителями. «Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, которых я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Я надеюсь, что это было вгорячах и необдуманно»,— заявил глава Свердловской области на видео, опубликованном на его странице во ВКонтакте. Заодно Куйвашев заметил, что на Урале ценят людей, которые «следят за своим языком» и пожелал Соловьёву освоить этот навык.

Сенатор Эдуард Россель написал в телеграмме, что «злить и обижать» уральцев, особенно беспочвенно, не следует.

Телеведущий в ответ посоветовал им определиться «с кем они» во время военной операции.»С героями Екатеринбурга или предателями, бесами. За языком следить кто будет? Кстати, если Куйвашев маечку снимает, у него там воровские звезды не запылают?» — возмутился телеведущий в эфире авторской программы «Соловьев Live» .

По его мнению, в Екатеринбурге «есть и святые, и демоны», а Евгений Куйвашев не с теми, кто «воюет за нашу родину», а с «либеротой», которая выступала против храма в сквере.

Массовые протесты екатеринбуржцев против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в конце 2018 года и вылились в столкновения протестующих с полицией, верующими и прокремлёвскими активистами. В итоге власти отказались от идеи строить храм. (svoboda.org)