Замедление восстановления экономики из-за нового штамма COVID-19, высокая инфляция и геополитическое обострение могут стать главными проблемами для глобальной финансовой системы в 2022 году. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, «омикрон» уже успел повлиять на некоторые сектора экономики по всему миру. По мнению экономиста аналитического центра BCA Research Дхаваля Джоши, скоро может появиться еще более опасный вариант коронавируса, который спровоцирует жесткие ограничительные меры и локдауны.

В то же время высокая инфляция, вызванная увеличением цен на энергоносители и нехваткой рабочей силы, негативно повлияла на работу Банка Англии, Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. (Газета.Ру)