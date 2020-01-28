Гуайдо пообещал провести новые акции протеста

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал провести новые акции протеста после своего возвращения в Боливарианскую Республику. Соответствующее заявление он сделал в понедельник по итогам встречи в Оттаве с главой канадского МИД Франсуа-Филиппом Шампанем.

«Мы уже готовимся к возвращению. Одним из ключевых аспектов оказания давления на диктатуру была внутренняя мобилизация. И мы продолжим снова это делать», — сказал Гуайдо.

Оппозиционер пообещал рассказать о подробностях грядущих акций в скором времени. (ТАСС)

| 2020-01-27T22:30:00+00:00 28 января 2020, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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