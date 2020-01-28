Гуайдо пообещал провести новые акции протеста

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал провести новые акции протеста после своего возвращения в Боливарианскую Республику. Соответствующее заявление он сделал в понедельник по итогам встречи в Оттаве с главой канадского МИД Франсуа-Филиппом Шампанем.

«Мы уже готовимся к возвращению. Одним из ключевых аспектов оказания давления на диктатуру была внутренняя мобилизация. И мы продолжим снова это делать», — сказал Гуайдо.

Оппозиционер пообещал рассказать о подробностях грядущих акций в скором времени. (ТАСС)