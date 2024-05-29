Движение «Тавуш во имя Родины» продолжает акции неповиновения, требуя отставки премьер-министра Армении.

Как передают армянские СМИ, лидер движения архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников собраться у здания правительства перед заседанием, которое состоится в четверг в 11:00 утра.

«Приглашаю всех на своих машинах в 10:30 со всех сторон приехать на площадь Республики, к зданию правительства. В 11:00 пройдет заседание правительства. Оставляем машины на площади и движемся к зданию правительства», — сказал он.