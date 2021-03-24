Грядет ли очередная перестройка?

Хоть конспирология и мистика являются весьма распространенными тенденциями, все же большинство людей предпочитают держаться подальше и не искать их признаков в повседневной политике.

Помнится, после старого и больного Юрия Андропова Генеральным Секретарем ЦК КПСС «избрали» довольно престарелого Константина Черненко. И тогда поговаривали, что руководитель американской делегации высказался по этому поводу весьма иронично: «Скоро вновь придется приехать в Россию».

И когда американцы на последних президентских выборах проголосовали за престарелого Джо Байдена, было не совсем понятно: за кого же голосуют они? За старого Джозефа Байдена или за дублет Байден-Харрис, или только за госпожу Камала Харрис?

Поэтому, когда новый президент Байден, несколько раз оговорившись, назвал Харрис президентом США, люди уловили тут признаки мистики, потому что Байдену уже 79 лет и не исключено, что он не дотянет и до половины своего срока, и эстафету примет от него именно Харрис.

Больше всех об этом рассуждают российские политики и дипломаты, потому что у них нет иных средств против резкой антироссийской политики Байдена. Но когда великий Рональд Рейган начал свою антисоветскую политику он также не был юношей, но это не помешало ему поставить на колени империю зла, т.е. Советский Союз.

Сейчас утверждать, что наступило время второй перестройки, было бы поспешно. Владимир Путин довольно сильный лидер и политик. Не исключено, что закат второй российской империи наступит после Путина. Как уже заметили в предыдущих статьях, на днях Путин высказался весьма иронично по поводу последних резких выступлений Джо Байдена: «Я желаю ему здоровья!». Даже можно сказать, что Путин откровенно ехидничал, потому что в престарелом возрасте, как правило, думают больше о собственном здоровье.

Но вторая перестройка в России неизбежна, об этом пишут сами российские авторы, причем нередко. Будет ли она в результате давлений новой американской администрации, или же нам придется чуточку подождать, — никто не знает ответа на этот вопрос.

Пока известно только то, что советская империя была многоярусной. Мы были свидетелями падения только первых и вторых ступеней этой могучей империи. И теперь, как бы не старались российские стратеги, внутренние противоречия сохраняются, при первой же возможности начнется зигзагообразный процесс падения новых ярусов империи.

Но дело не в этом. В результате падения советской империи свободными стали только страны восточной Европы. Что касается советских республик, только прибалтийские республики освободились от российского влияния. Помнится, когда советский лидер М.Горбачев и президент Дж.Буш провели переговоры на подводной лодке, различные источники поговаривали, что из советских республик обсуждалось будущее только прибалтийских республик.

В этом году исполняется 30 лет падения советской империи. За это время остальные советские республики продолжали борьбу за свою свободу. На территории этих республик существуют различные этно-территориальные конфликты. Мнение подавляющего большинства политологов и политических аналитиков таково, что с этими конфликтами будет покончено только тогда, когда в России начнется очередной дезинтеграционный процесс. Сумеет ли Байден дать толчок этому процессу?

Мы не раз писали, что достаточно вывести Беларусь или Центральную Азию из-под влияния России, последняя перестанет существовать не только, как империя, но даже как региональная сверхдержава. Эпизодические признаки этого сложного процесса мы уже наблюдаем, но еще рано говорить о тенденции.

Этот процесс диктуется и внутренними потребностями России – ведь, эта страна должна когда-то стать свободной и демократичной. Пока же политические наблюдатели говорят о тандедемократии, об ответственной демократии, об эффективной государственности, но все это всего лишь карикатура настоящей демократии…