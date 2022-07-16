Глава пограничной полиции МВД Грузии Николоз Шарадзе заявил, что НАТО присвоило Грузии статус операционного партнера в операции по обеспечению морской безопасности в Средиземноморье «Морской страж». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Такое решение было принято альянсом после успешного прохождения тактическими подразделениями грузинской береговой охраны 4-летней оценочной программы НАТО.

«Указанная операция ориентирована на пресечение любых попыток, связанных с террористической деятельностью на море», — говорится в сообщении.