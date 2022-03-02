Правительство Грузии 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз, заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства Грузии», — заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, правящая партия, согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, эта заявка была бы подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущества по сравнению с досрочной заявкой.