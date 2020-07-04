Грузинским ультрас хочется в парламент

У грузинских ультранационалистов появилась своя партия, ее назвали «Грузинский марш — Национальное движение». Девиз ее: «Родина. Язык. Вера». «Цель партии — построить сильную единую национальную Грузию, где дети Грузии будут жить с достоинством и счастьем, наша культура и национальная идентичность будут сохранены, наша историческая роль на Кавказе и во всем мире будет восстановлена», — сообщил активист движения «Грузинский марш» Эрмиле Немсадзе на своей странице в Facebook, передает Вестник Кавказа.

Он отметил, что впереди сторонников движения ждет «великая битва с темными и злыми силами, война не на жизнь, а на смерть».

Новая политическая партия появилась на основе двух общественных объединений ультранационалистического толка – «Грузинского марша» и «Георгии».

Отметим, что «Грузинский марш» известен уже довольно давно. Раньше его подозревали в связях с Москвой и Бидзиной Иванишвили. Сами наци это конечно отрицают. Вероятнее всего партия создана ими с намерением пробраться в парламент. Ведь осенью выборы. Они, наверное, могут это сделать, перетянув часть электората у других промосковских партий — Демократическое движение «Единая Грузия» (Нино Бурджанадзе) и «Альянс патриотов».

Примечательно, что в предыдущие годы на своих акциях эти наци озвучивали и антизападные лозунги. Скорее всего, это продолжение попыток усиления российского влияния на политику Грузии.

Кстати, американцы уже предупреждают, что РФ попытается вмешаться в процесс выборов осенью. Посол США в Грузии считает, что вероятность вмешательства России в парламентские выборы в Грузии велика. Конкретных доказательств нет, но вероятность крайне высока – так посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала возможность вмешательства России в ход предстоящих осенью этого года парламентских выборов в Грузии с целью оказать влияние на их результат, передает Эхо Кавказа.

«Мы все видели, насколько активна и креативна российская дезинформация, которая вмешивается в очень многие выборы. Грузия, разумеется, является одной из мишеней. США, Великобритания и другие друзья Грузии работают вместе с Тбилиси и помогают ему, чтобы, к примеру, повысилась сознательность населения. Чтобы люди могли отличать дезинформацию от точной, правдивой информации», — сказала Дегнан.

Интересно, какими могут быть ближайшие цели и планы партии националистов, и что вообще стоит за ее появлением? Возможно, это попытка раздробить настроения избирателей, максимально отвратить большую часть населения от прозападных интеграционных устремлений путем отвлечения ее внимания на бесплодный национализм.

Свои соображения по этому поводу выразил # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я бы принципиально не стал уделять много внимания «партии» «Грузинский» марш. Это маргинальное движение людей, которые хотели бы больших связей с Москвой. Вряд ли можно назвать их националистами. Ведь это идеология определенная. Тут речь идет больше о группе людей со своими интересами, которые собирают вокруг себя единомышленников. Серьезных шансов у этих людей на выборах нет. Да и в принципе рассчитывать на особую поддержку им не приходится. В Грузии существует множество маленьких групп, которые, в расчете на поддержку с севера, ведут различного рода провокационные работы. «Грузинский марш», к примеру, занимается разжиганием розни на разной почве.

С точки зрения поддержки из Москвы, больший интерес сейчас представляет Нино Бурджанадзе, которой удалось ситуативно вернуться в политический процесс и даже сесть за стол с прозападной оппозицией. Ее шансы более вероятны, хотя опять же это очень маленький процент — 1-2%.

У не менее маргинальной партии «Альянс патриотов» сейчас поддержка в районе 3%. Хотя, безусловно, Нино Бурджанадзе на фоне всех этих группировок — просто титан. У нее огромный опыт, хорошие контакты. В принципе присутствие ее партии в парламенте, если так решат люди, может быть вполне нормальным для страны, так как люди с отличной от большинства позицией тоже должны иметь представителя. Бурджанадзе — абсолютно точно лучший вариант, чем «патриоты» или «маршисты». Это именно маргинальные силы, а не какая-то политически весомая группа.

Так или иначе, на выборах в октябре основное сражение предстоит между партией Бидзины Иванишвили и прозападными партиями «Единое Национальное движение» Саакашвили и «Европейская Грузия», также во главе с бывшим руководством страны. Ни «Альянс патриотов», ни, тем более, «Грузинский марш» не могут претендовать в современной Грузии ни на что серьезное. А вот службам, которые должны заниматься безопасностью Грузии, я бы посоветовал за этими организациями следить внимательно.