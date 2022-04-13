Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Украину.

Как сообщает Грузия Онлайн, об этом спикер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он связался со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком и подтвердил готовность посетить Украину.

Ш.Папуашвили отметил, что поддержка Украины и украинцев — это моральный и исторический долг Грузии: «Мы с честью выполним этот долг».

Напомним, что председатель Верховной Рады Украины Р. Стефанчук на прошлой неделе пригласил своего грузинского коллегу посетить Бучу.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неуместным» предложение о посещении города Буча. Свой отказ он объяснил недавним обострением отношений между Украиной и Грузией, связанным с отказом Тбилиси поддерживать санкции против России.