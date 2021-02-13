Грузинский эксперт: Важно помнить, кому выгоден конфликт между Баку и Тбилиси

С недавних пор в Грузии вновь вышла на повестку тема спорного монастырского комплекса эпохи раннего средневековья. А вчера свое мнение по этому поводу решила высказать церковь. По словам митрополита Абба-Алавердского Давида, Священный синод Грузинской православной церкви (ГПЦ) на заседании 11 февраля определил свою позицию по вопросу грузино-азербайджанской границы, проходящей в районе монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи в грузинской версии). Об этом он заявил в эфире одного из грузинских телеканалов, передает Грузия Online.

«Синод обсудил этот вопрос и установил, что это грузинские памятники, и что граница должна проходить на основании карт масштабом в 1:200,000, которые были составлены в 1937-38 годах, и [документ] о необходимости применения которых, две страны подписали в 1996 году», — отметил священнослужитель.

По его же словам, Синод принял решение сделать цикл передач о Давид Гареджи, в котором «более детально будет объяснена проблематика и история» комплекса.

Известно, что двое фигурантов в так называемом «Деле картографов», Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева, обвиняются в том, что при работе в Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы у них был первоисточник топографической карты 1937-1938 годов с масштабом 1:200,000. По утверждению прокуратуры, обвиняемые скрывали эту карту намеренно. Высказывались даже обвинения, что они «работали в интересах Азербайджана» при прежней власти. Позже, как отмечает сторона обвинения, карта была найдена в рабочем кабинете Ильичевой.

Сами обвиняемые отвечают, что эта карта находится в свободном доступе в интернете и не является тайной, но отмечают, что она не полноценна. По их словам, при работе комиссия опиралась на соглашение 1938 года и на соответствующие карты.

Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева считают обвинения политически мотивированными.

И есть мнение, что они правы, поскольку дело против них затеяли как раз перед осенними выборами в парламент — дескать, поймали «изменников». Потом они сидели за решеткой. И только совсем недавно им изменили меру пресечения на домашний арест.

Интересно, будет ли тема обвинения в адрес этих людей раскручиваться властями и дальше, или это уже не в ее интересах? И момент публичного высказывания позиции церкви по картам, и т.д. – способствует ли это процессу будущего решения вопроса Кешикчидаг, определению границ между нашими странами?

Своими комментариями на этот счет поделились с # известные тбилисские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— По поводу обвинений в адрес Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, насколько я понимаю они не отрицают наличие этой карты, просто речь идет о том, что использовать её не было никакой возможности, так как азербайджанская сторона ни при каких обстоятельствах не согласилась бы принять эту карту. Обвинять в этом специалистов, которые действительно далеки от политики, просто нечестно, а использовать их в политических целях подло.

То же самое касается и монастырского комплекса Давид Гареджи. Разве кто-то спорит, что это духовная святыня для каждого грузина? Вопрос в том, где проходила граница в период существования СССР — по хребту или ниже, под хребтом. Это и есть вопрос переговоров, и решаться он должен на уровне государств. При этом важно помнить, кому выгоден конфликт между нашими странами, и мудрость должна быть проявлена с обеих сторон.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— В первую очередь, тут нужно учитывать конечно, что Священный синод, несмотря на тот факт, что церковь в Грузии пользуется серьезным влиянием, ничего в государственных вопросах не решает. В конце концов, в Грузии все решает парламент, а Кабинет министров исполняет вынесенные им решения. Грузия – секулярное государство, и здесь все решают парламент и правительство.

А что касается в целом этой истории с обвинениями картографов, я думаю, ее раскрутили в свое время из-за внутренних причин, потому что предстояли парламентские выборы. Всех деталей я не знаю, но думаю, что арест Мелашвили и Ильичёвой служит в первую очередь планам по дискредитации экс-президента Саакашвили. Потому что ясно, что, если кто-то в свое время собирался «передавать земли Азербайджану», то за этим, конечно, стоял Саакашвили, а Мелашвили и Ильичёва лишь выполняли указание сверху. Кстати, эти люди отсидели в тюрьме уже месяца три, но все равно не признались ни в чем. Это значит, что прокуратуре не удалось «выйти» на Саакашвили. И их отпустили под залог. Но процесс всё еще идет, он не завершен. Я не исключаю, что прокуратуре в очередной раз удастся в конце концов каким-нибудь образом обвинить во всем Саакашвили. Думаю, ничего другого за этим не стоит.