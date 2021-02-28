Грузинские журналисты и эксперты посетили Физулинский район Азербайджана — ФОТО

Министерством иностранных дел Азербайджана и азербайджанским посольством в Грузии был организован визит грузинских журналистов и экспертов на освобожденные территории.

Cегодня освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана посетили журналисты и эксперты грузинских телеканалов «Pirveli TV», «Mtavari Arkhi», «Imedi TV» и «POS TV».

В ходе визита представители зарубежных СМИ побывали также в Джебраиле и других районах страны, где стали свидетелями совершенного армянами вандализма.

Журналисты провели на этих территориях фото и видеосъемки.