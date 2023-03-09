Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» отозвала из парламента законопроект об «иностранных агентах», который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

Об этом говорится в совместном заявлении «Грузинской мечты», парламентского большинства и инициатора законопроекта – общественного движения «Сила народа».

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами ранее законопроект без каких-либо оговорок», – отмечается в заявлении.

«На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», – отмечается в тексте.

Как утверждают парламентарии, «машина лжи» представила документ в негативном свете, что повлияло на определенную часть общества. Они собираются провести «разъяснительную работу» по поводу законопроекта, «когда спадет эмоциональный фон» и объяснить, «почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране».

Массовые протесты против закона об «иноагентах» вспыхнули в Грузии после того, как 7 марта парламент республики одобрил его в первом чтении. 8 марта оппозиция потребовала от властей отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных на акциях протеста. Однако власти эти требования не выполнил.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у правящей партии остался последний шанс, чтобы продемонстрировать, что они «не являются неформальной пророссийской силой». «У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель», – сказал Зурабишвили. Она поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об «иноагентах». (moscowtimes.ru)