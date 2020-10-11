Группа местных журналистов посетила освобожденное от оккупации село Талыш — ВИДЕО View Larger Image Группа представителей местных СМИ посетила освобожденное от оккупации село Талыш. Редакция| 2020-10-11T23:45:39+04:00 12 октября 2020, 00:48| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Старая песня о главном: кому же принадлежит…Обращение президента Ильхама Алиева к народу В рубрике Кыргызский журналист: «Ситуация очень неустойчива из-за низкого профессионализма правительства, президента, депутатов» Gallery Кыргызский журналист: «Ситуация очень неустойчива из-за низкого профессионализма правительства, президента, депутатов» 11 октября 2020, 22:04 Новые видео из освобожденного от оккупации села Суговушан — ВИДЕО Gallery Новые видео из освобожденного от оккупации села Суговушан — ВИДЕО 11 октября 2020, 21:57 Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ от США Gallery Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ от США 11 октября 2020, 21:40 Ильхам Алиев: Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении Gallery Ильхам Алиев: Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении 11 октября 2020, 21:24 Журналист BBC написала о нападении армян на Гянджу Gallery Журналист BBC написала о нападении армян на Гянджу 11 октября 2020, 21:08