Экс-полицейский отбыл 12 лишних лет тюремного заключения из-за преступной ошибки Верховного суда – эта абсурдная ситуация имеет место ни в какой-нибудь отсталой стране, а в Азербайджане, где соблюдается принцип верховенства закона.

Вот уже несколько лет родные и близкие осужденного обивают пороги судов в надежде на справедливость. Судьи соглашаются с представленными фактами, видят всю нелепость ситуации, но никто из них не осмеливается признать ошибку судебного органа. Более того, чтобы не допустить пересмотра несправедливого приговора, в архиве Верховного Суда (ВС) из запечатанного конверта, приложенного к уголовному делу осужденного, выкрали документ с особым мнением члена коллегиального органа.

И теперь судьи в ответ на обоснованные претензии равнодушно разводят руками, мол: «Нет бумаги, а потому ничего не можем поделать, придется и дальше отбывать срок». Об этом # сообщили Кямиль и Ариф Гаджиевы – сыновья Афлатуна Гаджиева (1960 г.р), отбывающего пожизненное заключение за убийство человека.

По словам Кямиля Гаджиева (юрист), 24 августа 1994 года его отец, будучи следователем Управления полиции города Сумгайыта, в состоянии аффекта застрелил начальника отдела полиции города Алибайрамлы (Ширван) Абульфаза Гасымова, который пытался прибрать к рукам городской базар, где в то время директором работала мать А.Гаджиева – Майя Гаджиева.

«Мой отец заступился за бабушку. Ее хотели привлечь к уголовной ответственности, чтобы отстранить от управления рынком. Отец пытался разрешить конфликт, но переговоры не дали результатов, и он в порыве гнева совершил убийство. В 1994 году суд приговорил его к смертной казни. А в 1998 году в Азербайджане ввели мораторий на смертную казнь. Тогда же наказание в отношении отца было заменено пожизненным тюремным заключением. И это при том, что одна из судей коллегиального органа Фируза Керимова выразила несогласие с высшей мерой наказания и высказала по этому поводу особое мнение. Документ с особым мнением был запечатан в конверт и приложен к делу на странице 222 третьего тома материалов уголовного дела», — рассказал К.Гаджиев.

Согласно статье 347.4 (Порядок постановления итогового судебного решения) Уголовно-процессуального кодекса (УПК) АР все вопросы решаются простым большинством голосов. Решение о применении пожизненного лишения свободы может быть принято судьями только единогласно.

То есть наличие особого мнения не позволяет приговорить человека к пожизненному заключению. Но, несмотря на это, Коллегия Верховного суда по уголовным делам приговорила А.Гаджиева к пожизненному сроку и тем самым совершила грубейшую ошибку.

По этой причине родные Гаджиева неоднократно жаловались в различные инстанции. Более того, 21 февраля 2020 года Кямиль Гаджиев побывал на приеме у председателя ВС Рамиза Рзаева. Последний хоть и согласился с выдвинутыми претензиями, но все же ответил: «Твой отец уже 26 лет находится в заключении и, допустим, что мы заменим ему приговор на 15 лет лишения свободы. В таком случае, на кого записать 11 лишних лет, которые он отсидел?», — особо отметил К.Гаджиев.

А 16 марта 2020 года от председателя Уголовной коллегии ВС Шахина Юсифова К.Гаджиеву в ответ на его заявление пришло письмо. В нем Юсифов приводит хронологию судебных решений о неудовлетворении жалоб Афлатуна Гаджиева о замене пожизненного наказания на 15 лет лишения свободы, но что не менее важно, признает, что в уголовном деле действительно имеется конверт, на котором написано «Особое мнение народного заседателя Ф.Керимовой».

«…в результате изучения определенных документов в связи с вашим обращением выяснилось, что ваш отец был приговорен к смертной казни 24 августа 1994 года приговором судебной коллегией ВС первой степени за номером 115/1994. В связи с отменой смертной казни наказание А.Гаджиеву было заменено на пожизненное.

Суд Гарадагского района своим решением от 26 декабря 2008 года не удовлетворил жалобу А.Гаджиева о замене пожизненного наказания 15 годами лишения свободы и освобождении. Коллегия Апелляционного суда по уголовным и административным делам 17 апреля 2009 года оставила решение суда без изменения.

4 ноября 2009 года Коллегия ВС по уголовным делам оставила в силе решение Бакинского Апелляционного суда от 17 апреля 2009 года. А.Гаджиев снова обратился с заявлением в суд, но апелляционная жалоба была передана для рассмотрения в Апелляционный суд Ширвана.

Адвокат осужденного Гадир Рагимов выступил с ходатайством о восстановлении сроков подачи жалобы в Коллегию по уголовным делам Апелляционного суда Ширвана и просил вынести решение об освобождении А.Гаджиева, но при этом не смог назвать причины, по которым пропущены эти сроки.

Однако Коллегия по уголовным и административным делам Апелляционного суда Ширвана посчитала, что осужденный должен отказаться от требований восстановить упущенные сроки для подачи апелляционной жалобы на решение Коллегии Верховного суда первой степени и поэтому жалоба его не может быть удовлетворена. Также мы выяснили, что в третьем томе уголовного дела на странице 222 есть конверт, на котором написано «Особое мнение народного заседателя Ф.Керимовой», но в самом конверте какой-либо документ не найден. Этот факт был также подтвержден актом от 9 июня 2010 года при рассмотрении в Ширванском Апелляционном суде заявления о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы. К тому же, Ф.Керимова скончалась. А поскольку невозможно доказать, при каком особом мнении осталась народный заседатель Ф.Керимова во время вынесения приговора в комнате совещаний, невозможно прийти к однозначному заключению о наличии оснований для пересмотра приговора, вынесенного в отношении вашего отца», — вот такое абсурдное объяснение было дано в письме К.Гаджиеву.

В таком случае возникает резонный вопрос: «Кто должен отвечать за пропажу из Архива Верховного суда важного документа, от которого зависит судьба человека, незаконно отбывающего лишний срок?»

«То есть, мне дали понять: «Да, это ошибка, но мы не можем ее признать, поэтому, сынок, извини, твоему отцу придется гнить в застенках Гобустанской крытой тюрьмы до конца своих дней. Документ с особым мнением был, но теперь его нет, а искать виноватых в его пропаже мы не собираемся, так что не взыщи». Мы обращаемся в суд в порядке исполнения приговора, а нам говорят: «Нет, так нельзя». Хорошо, тогда в каком порядке мы можем обратиться в суд? Самое тяжкое преступление — незаконно лишить человека свободы. Суд игнорирует этот вопиющий факт и заявляет, что мы опоздали со сроками подачи жалобы. Это нормально?

А когда я был на приеме у Р.Рзаева, он спросил, как может случиться, что при особом мнении осужденный отбывает пожизненный срок. И тогда рядом сидящий судья удивился со словами: «А что, в деле вашего отца есть особое мнение судьи? Сколько сидит ваш отец?». Я ответил, что уже 26 лет. «26 лет», — шепнул судья на ухо своему коллеге. То есть, он дал ему понять, что при таком положении дел, максимум, что можно присудить – это 15 лет лишения свободы», — заявил К.Гаджиев.

Но и это еще не все. К.Гаджиев нашел прецедентное уголовное дело Гаджиева Самира Ибрагимхалил оглу, осужденного на пожизненный срок за убийство одного человека, нанесение тяжкого вреда здоровью другого с целью совершения разбоя в особо крупном размере (1 598 498 500 манатов). Из-за наличия в его деле особого мнения судьи 30 марта 2006 года Пленум Верховного суда, руководствуясь статьей 347.4 УПК АР, вынес решение за номером 8с-1/06 о замене пожизненного наказания Самиру Гаджиеву на 15 лет лишения свободы.

«Суд обязан был соблюсти не только требования УПК АР, но и прецедентное право. 12 лет назад Азербайджан внедрил в свою судебную практику прецедентное право Европейского суда по правам человека. Мы выяснили, что только в двух уголовных делах осужденных на пожизненное заключение имеются особые мнения судей. В деле Самира Гаджиева особое мнение стало причиной замены сурового приговора на 15 лет. А в случае с моим отцом, его просто выкрали из дела.

И знаете, что произошло? До того момента, пока мы не обратили внимания судей на дело С.Гаджиева, решение о замене его приговора висело на сайте ВС. Однако после его убрали с сайта. Но мы все равно нашли данное постановление. Этот человек совершил зверское убийство, сопряженное с разбоем, покушался на убийство другого и сегодня находится на свободе. А мой отец в состоянии аффекта застрелил одного человека, но отбывает пожизненный срок. Где справедливость?! Они знают, что если мы добьемся пересмотра, то мой отец потребует компенсацию за потерянную по чужой вине свободу», — сказали сыновья осужденного.

Отметим, что Гаджиевы вновь обратились с жалобой в ВС, и 1 июня 2021 года состоится заседание по ее рассмотрению, но после всего случившегося родные осужденного потеряли доверие к суду. Они обратились с письмом к Первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой и просят ее взять это дело под личный контроль.

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Р.Халеддин, специально для #