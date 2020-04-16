Громкая пощечина не стала для Еревана поучительным уроком

14 апреля в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана состоялся «второй тур президентских выборов», проведенный созданным Арменией марионеточным режимом.

В связи с этим премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети «Twitter» поздравил «народ независимого и демократического Карабаха с завершением выборов». В частности, Пашинян отметил, что «эти выборы уполномочили власти еще больше укрепить безопасность Карабаха и представить все в мирном процессе».

А глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выступая на заседании парламента, отметил, что «народ Карабаха отдал свой мандат новоизбранным властям для обеспечения безопасности и продолжения права представлять народ Карабаха в ходе мирных переговоров».

Он также отметил, что позиция Армении состоит в том, что страна содействует становлению прав человека вне зависимости от статуса территорий.

Ранее после «первого тура выборов» 31 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ — представители России, США и Франции — заявили, что приняли к сведению проведение голосования, но подчеркнули непризнанный статус квазигосударства, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. «Ни одна из стран-сопредседателей… не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство», — подчеркнуто в заявлении.

С похожим заявлением выступил Европейский союз. «ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов, и они никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса», говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.

С идентичными заявлениями выступили Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европейский парламент, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет, а также многие страны. Эти заявления в одночасье разрушили навязываемый на протяжении многих лет армянскими СМИ и экспертами миф о том, что международное сообщество признает в качестве стороны конфликта карабахских сепаратистов.

Это довольно ощутимый удар по нынешним властям Армении, так и не сумевшим занять определённую и четкую позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и неоднократно продемонстрировавшему миру свое лицемерие. В ответ официальный Ереван получил громкую пощечину. Но как видно по реакции властей Армении на оценку «выборов», это не стало для них поучительным уроком.

В первую очередь власти Армении обманывают самих себя. Армянский парламент 1 декабря 1989 года незаконно включил Нагорно-Карабахский регион Азербайджана в состав Армении, закрепив это также в Декларации о независимости 23 августа 1990 года. А 8 июля 1992 года Верховный Совет Армении принимает Постановление о неприемлемости для Армении каких-либо международных или внутренних документов, в которых Нагорно-Карабахская область была бы указана в составе Азербайджана. Эти факты показывают суть нагорно-карабахского конфликта, которая заключается в том, что Армения оккупировала азербайджанские территории.

Международное сообщество в очередной раз указало Еревану, что ее уловки неуместны. Пора уже властям Армении сделать соответствующие выводы.