Греция поднимет вопрос о способе оплаты поставок природного газа из России на заседании министров энергетики Евросоюза 2 мая. Об этом заявил в четверг министр охраны окружающей среды и энергетики республики Костас Скрекас радиостанции Skai, передает ТАСС.

«Греция поставит вопрос о способе оплаты [поставок природного газа] «Газпрома» в ЕС на совете министров энергетики в понедельник» в связи с требованием россиян, чтобы им платили за природный газ в рублях, сказал Скрекас. По его словам, Греция будет платить «Газпрому» «таким образом, чтобы не нарушить санкции и обеспечить энергетическую безопасность страны».

Министр отметил, что Греция 20 мая оплатит партии газа, полученные из РФ за предыдущий месяц. Скрекас заявил, что приняты все меры для обеспечения энергоносителями страны. «В течение месяца у нас будет новый плавучий резервуар [на терминале СПГ] в Ревитузе [близ Афин], а с новой установкой по регазификации сжиженного газа в Александруполисе в 2023 году можно будет сказать, что мы станем полностью независимы от российского газа», — сказал глава Минэнерго. Он заверил, что правительство «продолжит поддерживать домохозяйства и бизнес» в связи с энергетическим кризисом.

После состоявшегося в среду совещания правительства Греции по вопросу обеспеченности страны энергоносителями заявлено, что страна обеспечена в достаточной степени энергоресурсами, перебоев с их поставками не ожидается.

В конце марта Министерство охраны окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что правительство страны рассматривает альтернативные варианты по замене российского газа в случае сокращения его поставок. Альтернативами для замены российского газа, по его словам, могут быть закупки Грецией дополнительных объемов сжиженного природного газа в других странах, хранение природного газа в Италии и использование электростанций, работающих на буром угле.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.