Попытки Греции сорвать проводимые Турцией учения Efes-2022 не увенчались успехом, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

По его словам, в учениях EFES-2022 приняли участие представители 37 стран, Афины обратились к более чем половине из них с просьбой не участвовать в манёврах.

«Почти никто из участников учений Efes-2022 не прислушался к призыву Греции отказаться от участия в них, в том числе США», — сказал глава турецкого государства.

«Учения EFES-2022 продемонстрировали всем, на что способна наша нация», — добавил турецкий лидер.

В многонациональных учениях «Efes-2022» на западе Турции приняли участие до 11 тысяч военнослужащих, в том числе около 1100 иностранных, из 37 стран мира.

Маневры прошли на полигоне «Доганбей» в районе Сеферихисар близ Измира.

Полигон посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.