В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов, сообщает AMNA.

Инцидент произошел во время церковного суда, на котором рассматривался вопрос о лишении священника сана. Пострадавшие архиереи, а также присутствовавший на месте полицейский были госпитализированы.

По данным полиции, в результате произошедшего пострадали еще два человека. В настоящее время злоумышленник задержан.

Митрополитов в больнице посетил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас. По его словам, двое священнослужителей будут переведены в другую клинику для проведения пластических операций. (Газета.Ру)