Гражданам Азербайджана c 00.00 часов 31 марта запретили выходить на улицу

В рамках мер, принятых государством для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, гражданам необходимо оставаться в частных домах и квартирах по постоянному или временному месту жительства.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
Отмечается,что выход людей из частных домов и квартир возможен в случае неотложной медицинской помощи, непосредственной угрозы жизни и здоровью, разрешенных объектов розничной торговли и коммунального обслуживания, утилизации бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях специального режима.
В связи с вышеизложенным, деятельность в других областях, за исключением областей работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, будет приостановлена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.
В целях сведения к минимуму контактов между людьми и, таким образом, снижения уровня заражения, деятельность в следующих областях работы и услуг запрещена в течение заявленного периода.
* Обслуживание клиентов на местах — в торговых объектах и объектах общепита, в том числе ресторанах, кафе и чайных домах (за исключением деятельности супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, доставки на дом и онлайн продажи);
* Услуги по развлекательным объектам и объектам отдыха;
* Деятельность объектов культуры, а также музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов;
* Услуги парикмахерских, салонов красоты, массажных, бань и косметические услуги (включая услуги по указанным областям в домах клиентов и пр. местах);
* Религиозные ритуальные услуги, за исключением похорон, а также траурные услуги в церемониальных залах, палатках и других других закрытых помещениях;
* Услуги по пошиву одежды (включая услуги в той же сфере на дому у клиента или других местах);
* Фотоателье/фотостудии (включая услуги в той же сфере на дому у клиента или других местах)
* Услуги по организации мероприятий (включая услуги в той же сфере на дому у клиента, организация дней рождения, свадеб, помолвок и пр.;
* Спортивные, оздоровительные и реабилитационные услуги (за исключением медицинских услуг в этой области);
* Услуги по уборке частных квартир;
* Индивидуальные услуги обучения и репетиторства (включая услуги на дому в этой области).
В течение этого периода разрешено продолжать деятельность по следующим направлениям при условии соблюдения требований особого режима:
1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом иинистров Азербайджанской Республики.
2. В области здравоохранения и социальной сферы:
* Исследовательские и лабораторные услуги
* Услуги для больниц, клиник и других медицинских учреждений
• Ветеринарные услуги
• Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий
• социальные услуги
• Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями
3. В сфере инфраструктуры:
* Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, распределение энергии)
* Производство и поставка электроэнергии
* Водоснабжение и мелиорация
* Телекоммуникации и услуги связи
4. В сфере транспорта и логистики:
* Грузоперевозки авиационным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
* Железнодорожные, морские, портовые услуги, обслуживание автодорог
* Логистические услуги
* Общественный транспорт и услуги такси
Перечень государственных и частных организаций, которые будут функционировать в рамках специального режима и их режим работы будет определен дополнительно.