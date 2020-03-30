Гражданам Азербайджана c 00.00 часов 31 марта запретили выходить на улицу

В рамках мер, принятых государством для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, гражданам необходимо оставаться в частных домах и квартирах по постоянному или временному месту жительства.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается,что выход людей из частных домов и квартир возможен в случае неотложной медицинской помощи, непосредственной угрозы жизни и здоровью, разрешенных объектов розничной торговли и коммунального обслуживания, утилизации бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях специального режима.

В связи с вышеизложенным, деятельность в других областях, за исключением областей работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, будет приостановлена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

В целях сведения к минимуму контактов между людьми и, таким образом, снижения уровня заражения, деятельность в следующих областях работы и услуг запрещена в течение заявленного периода.

* Обслуживание клиентов на местах — в торговых объектах и объектах общепита, в том числе ресторанах, кафе и чайных домах (за исключением деятельности супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, доставки на дом и онлайн продажи);

* Услуги по развлекательным объектам и объектам отдыха;

* Деятельность объектов культуры, а также музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов;

* Услуги парикмахерских, салонов красоты, массажных, бань и косметические услуги (включая услуги по указанным областям в домах клиентов и пр. местах);

* Религиозные ритуальные услуги, за исключением похорон, а также траурные услуги в церемониальных залах, палатках и других других закрытых помещениях;

* Услуги по пошиву одежды (включая услуги в той же сфере на дому у клиента или других местах);

* Фотоателье/фотостудии (включая услуги в той же сфере на дому у клиента или других местах)

* Услуги по организации мероприятий (включая услуги в той же сфере на дому у клиента, организация дней рождения, свадеб, помолвок и пр.;

* Спортивные, оздоровительные и реабилитационные услуги (за исключением медицинских услуг в этой области);

* Услуги по уборке частных квартир;

* Индивидуальные услуги обучения и репетиторства (включая услуги на дому в этой области).

В течение этого периода разрешено продолжать деятельность по следующим направлениям при условии соблюдения требований особого режима:

1. Органы исполнительной власти и организации, перечень которых определяется Кабинетом иинистров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и социальной сферы:

* Исследовательские и лабораторные услуги

* Услуги для больниц, клиник и других медицинских учреждений

• Ветеринарные услуги

• Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских изделий

• социальные услуги

• Услуги по уходу за людьми с психическими расстройствами и особыми потребностями

3. В сфере инфраструктуры:

* Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, отопление, распределение энергии)

* Производство и поставка электроэнергии

* Водоснабжение и мелиорация

* Телекоммуникации и услуги связи

4. В сфере транспорта и логистики:

* Грузоперевозки авиационным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

* Железнодорожные, морские, портовые услуги, обслуживание автодорог

* Логистические услуги

* Общественный транспорт и услуги такси

Перечень государственных и частных организаций, которые будут функционировать в рамках специального режима и их режим работы будет определен дополнительно.