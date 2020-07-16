Готовится законодательная база привлечения частного сектора в сферу альтернативной энергетики

Проект закона «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии», подготовленный в соответствии с распоряжением «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» в I-ом полугодии этого года, уже представлен в Кабинет министров после согласования с соответствующими структурами. В то же время были подготовлены проекты других нормативно-правовых актов, сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Так, при поддержке Азиатского банка развития продолжается работа по пилотному проекту «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей». В рамках проекта предусматривается установка солнечных панелей на площади 800 кв.м на поверхности озера Беюкшор. Помимо этого, планируется рассчитать общий потенциал солнечных фотовольтаических систем по стране, и разработать технико-экономическое обоснование плавающей солнечной фотовольтаической станции большей мощности на упомянутом водном объекте.

В то же время в рамках сотрудничества между Министерством энергетики и Европейским банком реконструкции и развития продолжается реализация проекта «Поддержка проведения в Азербайджане аукционов по возобновляемой энергетике». В этой связи Министерству энергетики также представлен итоговый отчет компании SNC-Lavalin’s Atkins по результатам исследований, проведенных в связи с улучшением деятельности малых гидроэлектростанций в Азербайджане и эффективным использованием гидроэнергетического потенциала рек.

Уже 11 компаний подписали меморандум о взаимопонимании в рамках установления отношений сотрудничества с международным бизнесом. Это Tekfen Inşaat (Турция), Avelar Solar (РФ), Masdar (ОАЭ), Equinor A.S (Норвегия), Total Eren (Франция), BP (Великобритания), ACWA Power (Саудовская Аравия), Mitsui&CO (Япония), Lucia Holding (Франция), Ansaldo Energia (Италия) и Al-Maktub (ОАЭ).

В связи с расширением использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане и определением оптимальных вариантов поэтапного увеличения доли возобновляемых источников в энергетике начата подготовка соответствующих предложений с немецкой компанией VPC. Подготовленные предложения включают изучение возможностей доведения до 30% доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии к 2030 году, предоставление технических консультационных услуг по подключению пилотных проектов к сети. Предложения в ближайшее время планируется представить в Министерство энергетики и в Кабинет министров.

В комментариях # директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов сообщил что отрасль альтернативной энергетики нуждается в частных инвестициях, поскольку развитие этой сферы только путем государственных капиталовложений не отличается высокой эффективностью. С этой точки зрения привлечение сюда частных инвестиций представляет серьезный интерес. Вот только несмотря на многолетние обсуждения этой темы, пока еще не готова законодательная база для привлечения частного сектора. С этой точки зрения, разработка специального законодательства, на взгляд эксперта, имеет первостепенное значение.

«Уже немало говорилось, причем давно, что для функционирования частного сектора требуется законодательная база, призванная регулировать работу частных электростанций в общей распределительной сети. То есть, даже если частник и решится построить электростанцию, скажем, купит модные сегодня солнечные батареи или ветряки, продавать продукт производства — электроэнергию ему практически некуда. Не установлены тарифы, нет механизма реализации конечной продукции. Между тем, зная и ожидая, что будет сформирована нормативно-правовая база, инвесторы уже готовы реализовывать свои проекты и инвестировать в сферу альтернативной энергетики в Азербайджане», — сообщил собеседник.

Кстати, немногим ранее председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов, говоря о пользе создания станций, работающих на альтернативных источниках энергии, сообщил, что станции строятся с учетом необходимости избегания проблем при доставке электроэнергии конечному потребителю. А главное, потребители получат возможность реализовывать образовавшиеся излишки электроэнергии, закупая недостающие объемы из той же энергосистемы.

Он также подчеркнул, что в стране полным ходом идет подготовка законодательно-нормативной базы развития альтернативной энергетики. Подготовлен проект закона об использовании альтернативных источников энергии. Также подготовлены условия для проведения аукционов, посредством которых будут выбираться исполнители проектов и инвесторы, заинтересованные в реализации проектов в сфере альтернативной энергетики.