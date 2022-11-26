Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин.

Об этом Report заявил государственный советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу.

По его словам, минная проблема представляет огромную опасность.

Госсоветник заявил, что в настоящее время в Румынии также имеются невзорвавшиеся мины, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

«Азербайджану потребуется много времени для очистки своих территорий от мин. Это огромные усилия», — добавил он, отметив, что даже имея карты минных полей, все равно нужно быть осторожными.