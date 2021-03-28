Госсекретарь США заявил, что действия России повлекут за собой последствия

Власти Соединенных Штатов близки к завершению своего обзора действий России, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, в связи с чем намерены принять серьезные меры. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.

«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. И президент Джо Байден четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального — мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим — вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», — утверждал дипломат. (ТАСС)