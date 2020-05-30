Госкомтаможни о плотности транспорта на границе с Россией

В последние дни в числе грузовых транспортных средств, проезжающих через таможенный пост «Самур» Северного территориального главного таможенного управления на границе с Россией, наблюдается серьезный рост.

Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета, этому способствовал сезонный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, а также рост числа транзитных грузовых транспортных средств, проезжающих через территорию Азербайджана.

В Госкомитете отметили, что через таможенный пост «Самур» ежедневно проезжает 250-300 грузовых транспортных средств. Так, 27 мая в Россию были отправлены 260, 28 мая — 278, а 29 мая — 281 грузовое транспортное средство.

Потенциал таможенного поста «Самур» позволяет обеспечить ежедневный пропуск в целом тысячи грузовых транспортных средств, в том числе 500 грузовиков по экспортной и импортной линиям. Однако инфраструктура таможенно-пропускного пункта противоположной стороны в этом направлении не позволяет пропускать грузовые транспортные средства в таком количестве. Таможенные органы Азербайджана регулярно проводят обсуждения с российскими коллегами с целью повышения интенсивности процессов пропуска через границу, и для устранения наблюдаемой плотности принимаются все необходимые меры.

Также в Госкомитете добавили, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о мерах в связи со строительными работами на таможенном посту «Ханоба», в данном направлении начаты работы, после завершения которых интенсивность в таможенных постах в северном направлении будет полностью устранена.

В настоящее время таможенный пост «Самур» работает в усиленном режиме. Благодаря принятым мерам плотность транспортных средств будет устранена в ближайшие дни.