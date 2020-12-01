Госкомиссия: «Унижение военнопленных не присуще азербайджанскому народу и армии»

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила информацию.

В информации отмечается, что азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о военнопленных армянах Международному Комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил Российской Федерации, создавала все условия для посещения их представителями МККК, организовывала телефонную связь некоторых пленных со своими родителями.

«В армянских социальных сетях целенаправленно распространяется ложная информация о том, что на военном параде по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно. Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии.

Также продолжаются контакты с Международным комитетом Красного креста (МККК) и командованием российского миротворческого контингента для выяснения судьбы наших военнослужащих, считающихся пропавшими без вести.

В сообщении говорится, что для приема обращений граждан функционируют официальный интернет-сайт www.human.gov.az, телефон для связи (+994 12) 405-71-61 и горячая линия (+994 12) 8161 Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.