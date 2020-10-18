Госкомиссия: Азербайджан в одностороннем порядке готов выдать часть тел армянских военнослужащих

На встречах, проведенных с Азербайджанским представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК), Государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан, в соответствии с объявленным между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения временным гуманитарным перемирием, в одностороннем порядке выразила готовность передать часть тел армянских военнослужащих, находящихся в настоящее время на азербайджанской стороне, Армении при посредничестве МККК в заранее согласованном коридоре государственной границы двух стран в направлении Товузского района.

Об этом АПА сообщили в Госкомиссии.

Содержится просьба проинформировать об этом противоположную сторону.