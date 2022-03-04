Депутаты Государственной Думы России в пятницу, 4 марта, приняли сразу в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за распространение о действиях Вооруженных сил РФ, которые власти сочтут фейками, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба российского парламента.

Как отмечается в сообщении, «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ», будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей». Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях, срок лишения свободы может составить до 15 лет.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Госдума проголосовала по закону единогласно: 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. «Законопроект будет назамедлительно направлен в Совет Федерации», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пояснив, что он может вступить в силу уже 5 марта.

Законодательно зафиксировано также, что призывы к введению санкций против РФ будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа в размере до 200 тыс. рублей.