Госдепартамент США собирается приобрести для Государственной пограничной службы Украины габионные заграждения, передает RT, ссылаясь на документ американского ведомства.

Как говорится в документе, стоимость оборудования оценивается в $706 тыс.

По информации Госдепа, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» в покупке полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развертывания передовых баз и охраны границ страны.

«Данные элементы (габионные заграждения) в срочном порядке необходимы для поддержки Государственной пограничной службы Украины», — сказано в документе.

Как указали в ведомстве, заграждения позволят эффективно размещать полевые подразделения, а также осуществлять меры пограничной охраны и защиты на «наиболее уязвимых» участках границы Украины.