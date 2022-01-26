Глава посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент страны вынудит его покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал он.