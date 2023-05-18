Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог Азербайджана и Армении вне зависимости от того, где идут переговоры, сообщает Газета.Ру.

«Прямые переговоры между сторонами принципиально важны, и мы рады, что они ведутся, где бы они ни проходили — в Арлингтоне (американский штат Вирджиния), Брюсселе или Москве», — заявил Пател.

Таким образом он прокомментировал запланированную на 25 мая в Москве встречу азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.