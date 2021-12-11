Государственный департамент США одобрил военный контракт с Грецию на сумму 9,4 млрд долларов, сообщает Анадолу.

Госдеп, в частности, одобрил продажу Афинам четырех многоцелевых кораблей типа MEKO. Cумма сделки оценивается в 6,9 млрд долларов.

США модернизируют также фрегаты MEKO более старой версии, стоящие на вооружении греческого флота. Эта сделка оценивается в 2,5 млрд долларов.

Продажа новых кораблей и модернизация старых, по мнению американских властей, будет способствовать поддержке целей внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО.

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение договоренностей выдает Госдеп.

Затем администрация США официально уведомляет Конгресс о принятом решении. У американских законодателей есть 30 дней на изучение военного контракта и его возможное блокирование.