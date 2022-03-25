Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые являются офицерами ФСБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о сотрудниках ФСБ России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове. Обвиняет их Госдеп в причастности к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта.

В сообщении ведомства отмечается, что вознаграждение впервые сопровождается с указанием на сотрудников службы безопасности иностранного государства.

По данным Госдепартамента США, указанные лица являлись членами подразделения ФСБ, известного как Центр 16 и работали в специальных оперативных группах в составе воинской части 71330, известных как «Стрекоза», «Энергичный медведь» и «Крадущийся йети».