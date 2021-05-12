Госдеп США и Пентагон заявили о поддержке Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин после ракетных обстрелов выразил поддержку министру обороны Израиля Бенни Ганцу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Пентагон.

«Министр Остин передал, что министерство железно поддерживает законное право Израиля защищать себя и свой народ. Он также твердо осудил запуски ракет ХАМАС и других террористических группировок, целью которых были израильские гражданские лица», — говорится в сообщении Пентагона.

Пентагон отмечает, что важно, чтобы другие страны предприняли шаги для восстановления спокойствия.

В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полностью поддерживает право Израиля на самооборону и осуждает ракетные атаки.

«Мы полностью поддерживаем законное право Израиля на самозащиту, осуждаем — я вновь осуждаю — ракетные атаки самым решительным образом», — сказал он.