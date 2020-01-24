Госдеп сообщил о «перехваченном» год назад российском генерале в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с «перехватом» некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
«Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад… В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам», — сказал Джеффри.
Деталей дипломат не привел. При этом он отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.(РИА Новости)
| 2020-01-24T00:14:54+00:00 24 января 2020, 08:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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