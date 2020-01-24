Госдеп сообщил о «перехваченном» год назад российском генерале в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с «перехватом» некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.

«Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад… В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам», — сказал Джеффри.