Госдеп сообщил о «перехваченном» год назад российском генерале в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с «перехватом» некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
«Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад… В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам», — сказал Джеффри.
Деталей дипломат не привел. При этом он отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.(РИА Новости)