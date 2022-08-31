Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил журналистам, что в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести в отношении Москвы новые ограничения, в том числе дополнительные экономические санкции, передает ТАСС.

«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он добавил, что экономические издержки наносят сильный удар по России. По его словам, экономика РФ сильно привязана к ископаемым видам топлива, в результате у нее почти нет альтернативной промышленности, которая компенсировала бы снижение прибыли от нефти и газа.

«Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», — подытожил Пател.