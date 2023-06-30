Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму $440 млн.

Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Госдеп одобрил возможную продажу экономическому и культурному представительству Тайбэя в США, выполняющему функции посольства Тайваня, боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на $108 млн.

Как отмечает агентство, представительство запросило как боевые, так и учебные снаряды.

В Пентагоне считают, что потенциальная продажа позволит Тайваню повысить безопасность, а также сохранить политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.