Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину», — подчеркнул Миллер.

В рамках брифинга он отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.

До этого стало известно, что Украина с февраля 2022 года получила от США финансовую помощь в размере $66,2 млрд, став крупнейшим получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.