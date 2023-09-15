Google заплатит 93 миллиона долларов штату Калифорния за нарушение конфиденциальности геолокации. Между сторонами было достигнуто соглашение, стороны уже достигли соответствующей договоренности, сообщило агентство Associated Press.

В ноябре 2022 года корпорация выплатила 40 штатам сумму 391,5 миллиона долларов за то, что отслеживала местонахождение пользователей, отмечает издание.

Причиной расследования стала статья Associated Press в 2018 году. Так, издание сообщало, что даже после того, как Google отказался от отслеживания, отключив функцию под названием «История местоположений», он продолжал отслеживать данные о геолокации людей.

В рамках договоренности Google заявила о своей невиновности, а также согласилась на ряд ограничений, включая обеспечение большей прозрачности в плане отслеживания местоположения пользователей, раскрытие пользователям информации о том, что их геолокационные данные могут использоваться для настройки рекламы при активации настроек учетной записи, связанных с местоположением, и отображение дополнительной информации.