Итак, Нобель Арустамян получил аккредитацию на игры Евро-2020. Хотя, как сообщалось ранее, по инициативе Баку – одного из 11-ти городов, где пройдут матчи чемпионата Европы, армянский журналист, имеющий российское гражданство, был лишён такой возможности. Причина – его неоднократное посещение Карабаха без разрешения Азербайджана и иные сепаратистские выходки.

Армяне и армянское лобби ликуют. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки уже в своем телеграм-канале преподнесла данное событие, как самое знаменательное событие минимум последних десятилетий: «Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЕВРО. Завистники, уверена: вы ещё спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается. А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаём, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось. Маша Захарова, тебе отдельное спасибо за то, что небезразлична и одной крови». Напомним, что Маша, упоминаемая Канделаки – это пресс-секретарь МИД России.

Что кривить душой, финал у этой истории получился совсем не таким, как хотелось бы нам. Отложив в сторону псевдопатриотизм и излишнюю эмоциональность, нужно признать – во всём мире нас выставили (а если точнее, мы сами этому способствовали) не с лучшей стороны. Никто особо не будет вникать в суть, все будут довольствоваться тем, что есть на поверхности. Был журналист, один, против него ополчилась целая страна. Но нашлись добрые люди, вмешались, заступились, — и справедливость восторжествовала. Ура! Долой мракобесие, фанатичный национализм и т.д, и т.п. Ну, что-то в этом роде. И тут напрашивается вопрос: кто виноват в том, что имиджу страны (и мы вовсе не преувеличиваем, так оно и есть) был нанесён такой удар? Как такое могло произойти?

По имеющейся у нас информации, как это и следует из заявлений Тины Канделаки, в дело вмешался МИД России. А Азербайджан, понятное дело, не станет портить отношения с могучим северным соседом из-за какого-то сепаратиста. Может показаться странным, что внешнеполитическое ведомство такой огромной империи вдруг озаботилась о каком-то журналисте, который не сможет совершить вояж на игры ЧЕ. Но ничего странного нет. Ситуация с армянским лобби в России общеизвестна. Да и основные лица МИДа – Лавров и Захарова – никогда своих симпатий к армянам особо не скрывали. Уверены, если бы дело касалось российского гражданина иной национальности, такой шумихи не возникло бы. А тут фамилия с «ян», комментарии излишни.

И всё же, просто интересно: неужели официальные мужи нашей страны, принимавшие решение о лишении Арустамяна аккредитации, не могли предугадать такой ход событий? Такое профанство и простачество простительно Мамеду, торгующему помидорами на рынке и интересующемуся политической ситуацией в мире лишь на уровне вопроса «когда наши помидоры «пустят» в Москву». Но человек, выполняющий конкретную работу и получающий за это конкретную, причём немалую сумму, обязан был знать, ну, хотя бы быть наслышан о симпатиях и предпочтениях российского бомонда, о перспективах и целесообразности испорченных отношений с Россией, просчитать партию хотя бы пару ходов вперёд. И теперь, когда мы получили то, что получили, оправдываться тем, что Нобель не приедет в Баку – очень несерьёзно. И то, что Арустамян заявляет об изначальном отсутствии планов посещать Азербайджан, придаёт этим оправданиям вообще несерьёзный вид. И если честно, нет-нет, да и закрадывается такая мысль – а не лучше ли было вообще не вносить этот вопрос на повестку дня и не педалировать его, пока не упрёмся в тупик? Наверное, можно было бы решить вопрос без особого шума и привлечения российского МИДа. Может, кто-то планировал на примере Арустамяна показать всему миру незавидные перспективы незаконно посещающих земли Азербайджана? Может быть. Но что из этого вышло… Возможно, мы и ошибаемся, но гол в свои ворота мы пропустили ещё до стартового матча Евро-2020.

В конце хотелось бы отметить вот ещё что. Россия, чьи войска квартируют в Карабахе и которая вроде бы призвана обеспечить примирение двух народов, в очередной раз доказала свою истинную сущность и симпатии. Не надо быть наивными и тешить себя мыслями об искренности этих намерений. Если даже из-за такой мелкой сошки, как Нобель, Москва заплясала под дудку армянского лобби, то что говорить о делах более серьёзных?