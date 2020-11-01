Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции обсудили Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который находится с рабочим визитом в Баку.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встрече министры обменялись мнениями о последней ситуации в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о том, что Армения обстреляла мирное население Азербайджана, несмотря на договоренности о гуманитарном прекращении огня, проигнорировав призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вновь обстреляв населенные пункты Азербайджана после встречи в Женеве, тем самым грубо нарушив международное гуманитарное право.

Министры подчеркнули важность прекращения оккупации азербайджанских территорий в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН для обеспечения устойчивого мира в регионе.