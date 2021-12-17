Новый штамм коронавируса «омикрон» является наибольшей угрозой для глобального здравоохранения. Об этом заявили министры здравоохранения стран G7 («Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского ведомства.

«Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения», — говорится в заявлении Минздрава Великобритании.

Главы Министерств здравоохранения «Большой семерки» также пришли к выводу, что прервать распространение «омикрона» может совместная работа: равный доступ к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и терапевтическим средствам.