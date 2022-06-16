В Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО прошла трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств Турции, Великобритании и Украины, сообщает Агентство Анадолу.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили актуальные вопросы повестки дня с акцентом на региональную оборону и безопасность.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Украине.

Отдельное внимание уделено теме безопасного вывода судов с зерном из портов Украины, а также обеспечения безопасного возвращения двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, находящихся с начала войны в районе Киева.