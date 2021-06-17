Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

«Главы оборонных ведомств обсудили пути урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Арутюнян и Шойгу также обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской области», — отмечается в релизе.

Кроме того, собеседники обсудили миротворческую миссию РФ в Нагорном Карабахе, армяно-российское сотрудничество в оборонной сфере и ряд вопросов, связанных с региональными проблемами. (ТАСС)